В МЧС опровергли информацию о пожаре на 27-м этаже ЖК «Лазурные небеса» в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ГУ МЧС России по РТ опровергли информацию о пожаре на 27-м этаже ЖК «Лазурные небеса». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее ряд местных телеграм-каналов сообщал о якобы пожаре на 27-м этаже ЖК «Лазурные небеса». В связи с инцидентом горожане незамедлительно вызвали пожарных.

В результате выяснилось, что вызов оказался ложным. По прибытию на место огнеборцы сообщили, что это пар, а не дым от огня. Он возник в ходе заливки полов.

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Антон Гаврилов