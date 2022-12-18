За сутки в Казани произошло 175 ДТП

Фото: Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

За минувшие сутки в Казани произошло 175 ДТП. Об этом сообщает управление ГИБДД по городу.

По данным Госавтоинспекции, в одном случае сбили пешехода. Ему потребовалась помощь медиков.

— Задержано 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 5 водителей, не имеющих права управления. В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены 7 граждан, — рассказали в ГИБДД.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Напомним, накануне в ГИБДД сообщали о 213 ДТП, произошедших за сутки. В пятницу из-за столкновений автомобилей пострадали три человека.

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Айрат Назипов