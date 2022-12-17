В Казани подвели итоги года по осуществлению проектов мэрии в сфере национальной политики

В Казанской ратуше подвели итоги года по реализации проектов мэрии города в сфере национальной политики. Об этом говорится на сайте мэрии Казани.

На встрече обсуждались результаты проделанной в течение года работы, а также обговаривались планы по реализации будущих проектов. Заместитель мэра Казани Евгения Лодвигова в приветственном слове отметила, что для города одним из приоритетных вопросов является сохранение межнационального и межконфессионального согласия.



— Мы все, представители 115 национальностей, живем в дружбе и согласии, всегда стараемся слышать и слушать друг друга, — сказала она.



Фото: kzn.ru

Замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова в свою очередь также заявила, что хороших результатов можно добиться только благодаря совместной работе.



— С каждым разом убеждаюсь, что только совместными усилиями, когда за дело берутся и общественные активисты, и руководители национально-культурных объединений, и чиновники, только тогда можно добиться хороших результатов, — отметила Сагитова.



Она выразила надежду, что в следующем году национальные задачи также будут решаться сообща.

— Надеюсь, что наша совместная работа и плодотворная деятельность по решению национальных задач продолжится и в следующем году, — заключила она.



В мероприятии также принимал участие начальник отдела взаимодействия со СМИ и общественными организациями Министерства культуры РТ, историк, кандидат исторических наук Айрат Файзрахманов. Он рассказал об историко-культурном аудиогиде.



Кроме того, об участии в проекте «Хәрәкәттә — бәрәкәт» рассказал лауреат международных и всероссийских конкурсов, артист балета Государственного ансамбля песни и танца РТ Владислав Уткин.

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Антон Гаврилов