Глава УФНС по Татарстану: «Все налоги в зоне роста»

В Татарстане совокупный сбор налогов во все уровни бюджетов вырос до 1 трлн 257 млрд рублей, или на 12,5%. Об этом сообщил сегодня глава Управления ФНС по РТ Марат Сафиуллин на совместной коллегии финансовых, налоговых и казначейских органов с участием президента Татарстана Рустама Минниханова и министра финансов России Антона Силуанова. «Все налоги в зоне роста», — сказал он.

В результате доходы консолидированного бюджета республики ожидаются на уровне 513,2 млрд рублей, из которых 420 миллиардов поступило за счет собственных источников, сообщил Марат Сафиуллин. Изначально доходы консолидированного бюджета на 2022 год были утверждены в сумме 405,3 млрд рублей.

В республиканский бюджет, по данным главы УФНС по Татарстану, поступит 359,7 млрд рублей. Это выше плана примерно на 50 млрд рублей. Изначально доходы республиканского бюджета были утверждены в сумме 308,3 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Эти результаты не должны нас успокаивать. Ситуация может осложниться в любой момент, — заявил президент Татарстана.

По его словам, исполнение бюджета республики проходило в сложных экономических условиях, так как предприятия испытывают санкционное давление и вынуждены работать под влиянием изменений курса рубля, стоимости энергоресурсов.

— Продолжается перенастройка экономики. Компании налаживают новые каналы поставок продукции и комплектующих. Мы должны продолжить работу с нашими производителями, — заключил Рустам Минниханов.

Летом Марат Сафиуллин рассказал, что в Татарстане 560 крупных и средних предприятий снизили отчисления по налогу на прибыль на 10 млрд рублей за второй квартал 2022 года. По результатам налоговых деклараций за прошлый год компании предъявили к возмещению 2,1 млрд рублей.



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Луиза Игнатьева