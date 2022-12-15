В мобильном приложении «Вкусно — и точка» произошел сбой

Фото: скриншот

В мобильном приложении российской сети ресторанов быстрого питания произошел сбой. Об этом сообщают пользователи со всей страны. Проблема наблюдается в том числе и в Казани.

При онлайн-заказе продукции ресторана не проходит оплата. При попытке провести транзакцию всплывает окно «Авторизация ожидает подтверждения». Деньги при этом с карты не списываются.

Фото: скриншот

Сбои связаны с тем, что ресторан добавили в сервисы «Яндекс Еда» и Delivery Club. Теперь в Казани доступна доставка из «Вкусно — и точка».



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Елизавета Пуншева