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В мобильном приложении «Вкусно — и точка» произошел сбой

16:14, 15.12.2022 2
В мобильном приложении «Вкусно — и точка» произошел сбой
Фото: скриншот

В мобильном приложении российской сети ресторанов быстрого питания произошел сбой. Об этом сообщают пользователи со всей страны. Проблема наблюдается в том числе и в Казани.

При онлайн-заказе продукции ресторана не проходит оплата. При попытке провести транзакцию всплывает окно «Авторизация ожидает подтверждения». Деньги при этом с карты не списываются.

Фото: скриншот

Сбои связаны с тем, что ресторан добавили в сервисы «Яндекс Еда» и Delivery Club. Теперь в Казани доступна доставка из «Вкусно — и точка».

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Елизавета Пуншева
ТехнологииОбщество

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:16
    вот это новости!
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  • Анонимно 16:27
    у альфа банка тоже не работает ни сайт, ни приложение
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