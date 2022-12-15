КОС стал площадкой разработки модельных практик эффективного взаимодействия образования и промышленности

Фото: Мария Зверева

Компания СИБУР совместно с образовательными учреждениями, а также при участии Минобрнауки РФ на площадке «Казаньоргсинтеза» разрабатывают модельные практики эффективного взаимодействия образования и промышленности. Ежегодная сессия с образовательными организациями-партнерами СИБУРа проходит впервые в Казани, в прошлом году ее проводили в Тобольске Тюменской области.

В течение двух дней, 15 и 16 декабря, представители более 15 ведущих учебных заведений из 9 городов России, а также учителя, директора школ и колледжей из городов присутствия компании СИБУР, готовящих специалистов рабочих профессий, будут обсуждать вопросы подготовки кадров со школьной скамьи, формирования интереса у учеников к изучению химии, актуализации программ учебных заведений в соответствии с запросами современных производств.

— Хотелось бы поблагодарить организаторов мероприятия, что выбрали площадку «Казаньоргсинтеза» для проведения этой сессии. Спасибо, что вы чувствуете необходимость диалога между бизнесом и образовательными учреждениями, цель которого удовлетворить потребности в высококвалифицированных кадрах, чтобы они сразу могли давать хороший результат на предприятии, — подчеркнул генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин, открывая мероприятие. — Я надеюсь, что при диалоге, который сегодня будет, вы сможете выработать стратегию, которая даст лучший результат для заказчика. Успехов, хорошего диалога, больше общайтесь и выходите с хорошими решениями!

О важности опыта взаимодействия вузов и бизнеса отметил и член правления ООО «СИБУР» Павел Ляхович:

— Сейчас компаниям нужны люди, которые будут соответствовать не только сиюминутным требованиям, но и требованиям, которые перед нами ставит современное общество. Поэтому важно, чтобы мы вместе с вами могли готовить соответствующие кадры, которых не придется переучивать, которые будут максимально готовы, чтобы исполнять заказы. И мы это можем сделать. Особенно здесь, в Татарстане, при большом опыте взаимодействия местных вузов с предприятиями. Поэтому для этой сессии площадка «Казаньоргсинтеза» была выбрана неслучайно. Желаю открытого и энергичного обсуждения, обмена мнениями и, конечно же, решений.

В рамках сессии запланированы панельные дискуссии, круглые столы. Также состоится посещение производств «Казаньоргсинтеза» и знакомство с образовательной инфраструктурой КНИТУ.

— В Казани находится один из вузов, с которым мы плотно работаем, — КНИТУ. Это еще одна причина, почему мы собрались в столице Татарстана. Они любезно согласились нас поддержать в рамках подготовки и проведения этой сессии. Мы с ними преследуем совместную цель — участники должны иметь возможность не только познакомиться с предприятиями СИБУРа, но и посмотреть учебный вуз, какие там есть практики и лаборатории, — сказал Рустам Галиахметов, управляющий директор — руководитель корпоративного университета СИБУРа.

Все разработанные решения в ходе сессии лягут в основу взаимодействия и реализации совместных программ образования и промышленности.

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В ежегодной сессии СИБУРа принимают участие ректоры и представители ведущих вузов России, колледжей, техникумов, директора школ. Также к ряду дискуссий присоединятся представители министерства образования и науки.

Второй площадкой сессии станет КНИТУ. Сессия организована Корпоративным университетом СИБУРа.