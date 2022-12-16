Онлайн-активность в татарстанских деревнях выросла больше чем на треть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Онлайн-активность в деревнях, селах и поселках Татарстана за год увеличилась на 35%. С начала года их жители загрузили свыше 30 тысяч Тб, сообщили «Реальному времени» в «МегаФоне».

На татарстанцев, проживающих в сельской местности, приходится четверть всего объема мобильных интернет-данных. В среднем житель села в Татарстане использует примерно 19 Гб интернет-информации за месяц.

Самым «качающим» населенным пунктом Татарстана по суммарному объему переданных данных в этом году стал поселок Уруссу в Ютазинском районе (1 тысяча Тб). В списке также Васильево в Зеленодольском районе (790 Тб) и Усады в Лаишевском районе (780 Тб).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В июле в Минцифры Татарстана рассказали, что сотовые вышки формата 4G в 2022 году построят лишь в 40 малонаселенных пунктах вместо запланированного 61. В целом в республике по состоянию на июль насчитывалось 624 населенных пункта, где отсутствует возможность пользоваться мобильным интернетом.



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Татьяна Демина