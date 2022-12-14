Видеоблогер Влад Бумага потребовал по 50 тыс. рублей с торговцев его атрибутикой в Татарстане

Фото: скриншот видео

Первые иски пошли 3 недели назад

Как стало известно «Реальному времени», связанная с блогером Владом Бумагой белорусская компания «Четыреачетыре-Плюс» потребовала с ряда индивидуальных предпринимателей Татарстана компенсацию за использование товарных знаков с его псевдонимом «Влад А4».

В списках ИП, впавших в немилость белорусского блогера, сразу пять бизнесменов: двое из них работают в Елабужском районе Татарстана, трое — в Высокогорском районе, Заинске и Альметьевске.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Во всех случаях контора Влада А4 пытается взыскать с бизнесменов по 50 тысяч рублей. Пять из шести претензий ООО «Четыреачетыре-Плюс» направило в суд в один день — 13 декабря. Один — 30 ноября этого года. Ранее связанные с блогером юристы предпринимателей Татарстана в суде не преследовали.

Фото: realnoevremya.ru/архив

По первому иску от 30 ноября суд пока оставил дело без движения.

— Согласно п.3 ч.1 ст.126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к исковому заявлению прилагаются документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования. В нарушение п.3 ч.1 ст.126 АПК РФ истец не представил суду документы, подтверждающие обстоятельства, на которых он основывает свои требования, — сказано в решении суда.

Суд постановил оставить исковое заявление без движения. Истец должен исправить нарушения до 9 января, после чего процесс может быть возобновлен.

Иски крутятся, деньги … делаются

Активно заваливать исками российские компании фирма Влада Бумаги начала еще в августе прошлого года. И вполне успешно.

Как правило, она подает иски по статьям: «Авторские права», «Охрана интеллектуальной собственности» и «Товарные знаки и знаки обслуживания».

На первых порах фирма требовала от компаний по полмиллиона рублей. Например, с екатеринбургской организации «Смарт» истец взыскал 526 тысяч рублей, а у фирмы «Империя» — 513 тысяч рублей. Их засудили за авторские права.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Но в большинстве случаев ООО «Четыреачетыре-Плюс» требует в суде взыскать от предприятий по 50 тысяч рублей. Суды, как правило, встают на сторону истца, но иногда удовлетворяет их требования лишь частично. В некоторых случаях сумма иска уменьшается в два раза, а где-то стороны приходят к мировому соглашению.

Как выяснило «Реальное время», не все претензии правообладателя дошли до суда. Например, компания Влада Бумаги в начале этого года отправила претензию в адрес одной из фирм по продаже одежды. Представители белорусского предприятия утверждали, что купили в их магазине якобы контрафактный товар, где красовалась надпись «А4».

— На данном товаре присутствуют изображения, являющиеся воспроизведением/переработкой произведения изобразительного искусства — изображения элементов дизайна: «А4». Обладателем исключительного права на названную интеллектуальную собственность является ООО «Четыреачетыре-Плюс», — сказано в документе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Реальное время» связалось с владельцем этого бизнеса, который на правах анонимности рассказал, что не стал договариваться с правообладателем до суда.

— Я с юристом написал ответ на претензию, что досудебно ничего платить не буду. Пока тишина, но в суд они могут подать и в течение трех лет. Пока не знаем, чем закончится, — ответил собеседник.

Кто такой Влад Бумага?

ООО «Четыреачетыре-Плюс» зарегистрировано в Белоруссии. Информации о ее финансах в сервисе в открытых источниках нет. Известно, что ей принадлежит товарный знак «VLAD A4».

Это значит, что под таким товарным знаком не могут появляться на рынке товары сразу нескольких классов. Сюда, например, вошли: препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки, диски с видеоиграми, ручки и блокноты, одежда, игрушки и автоматы для видеоигр.

Кроме того, бизнесмены не могут использовать этот товарный знак в рекламе, в области развлечений и области предоставления услуг по обеспечению пищевыми продуктами. Под псевдонимом Влад A4 выступает популярный блогер Влад Бумага.

По данным из «Википедии», Владислав Бумага родился 5 июня 1996 года в Минске. Девять лет занимался хоккеем, но после травмы ушел из спорта и увлекся творчеством. В 2014 году Бумага зарегистрировал свой канал на YouTube с названием «А4», обыгрывая свою настоящую фамилию. Свою карьеру музыканта Влад начал с пародии на песню Грибы — «Тает лед», которая набрала 35 млн просмотров. 12 августа 2018 года выпустил клип «Батя», а 31 мая 2019 года совместно с Катей Адушкиной — «Огонь».

Фото: Youtube.com/A4 (скриншот видео)

В настоящее время у Влада Бумаги 43 миллиона подписчиков в основном канале YouTube.

Это не единственный случай, когда на татарстанский бизнес подают иски. «Реальное время» писало, как «Союзмультфильм» начал требовать деньги с татарстанских предпринимателей за нарушение авторских и исключительных прав на товарные знаки. Речь о продаже товаров с изображением мультперсонажей без необходимой на то лицензии. Несколько человек уже проиграли суд и должны будут заплатить до 50 тысяч рублей каждый.

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Айрат Назипов