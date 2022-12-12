Специалист назвал необходимые инструменты на случай снежного заноса

Эксперт гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов в беседе с RT рассказал, какие техники и инструменты лучше использовать, чтобы вызволить машину из снега.



Первый совет — расчистка снега лопатой, чтобы создать под колесами колею — это поможет автомобилю выехать. Если лопаты под рукой нет, то можно утрамбовать снег ногами или использовать подручные средства. Главное правило — выезжать плавно, на низкой скорости. Для этого эксперт советует переключить автоматическую коробку передач в режим R.

— Нажимайте на газ мягко, чтобы колеса крутились медленно. Если почувствуете пробуксовку — остановитесь, — сказал он.

Если это не помогло, нужно попробовать раскачать машину:

— На механике для этого попеременно газуйте и отпускайте педаль, постепенно увеличивая амплитуду. На автомате действуйте двумя ногами вместо одной: правую поставьте на газ, левую — на тормоз. Ручку переведите в положение D. Выжмите педаль газа и продвиньтесь вперед. Надавите на тормоз и включите заднюю передачу. Отпустите тормоз и сдайте назад. Таким образом машина наберет инерцию, которая позволит вывести автомобиль из сугроба.

Он отметил, что автомобилисты часто подкладывают какой-нибудь предмет под колеса: это могут быть специальные противобуксовочные траки или подручные средства — доски, палки, тряпки. Для этого можно приподнять машину домкратом или просто подложить предмет под ведущие колеса, а затем медленно выехать из сугроба.

Самый эффективный способ — попросить других водителей вытащить машину тросом:

— В этом случае важно правильно прикрепить крюки к автомобилю, чтобы во время вытягивания они не выскочили и не ударили кузов. Как правило, эта информация есть в сервисной книжке. После фиксации троса включите нужную передачу и плавно выжимайте газ.

По мнению Максима Соколова, стоит составить список необходимых вещей, которые на случай снежного заноса всегда должны лежать в багажнике.

Например, штыковая лопата поможет и расчистить снег, и расколоть лед. Могут понадобиться динамический и статический тросы: первый нужен для резкого выдергивания авто, второй — для последующего его вытяжения. Противобуксовочные коврики и ленты имеют специальную форму в виде решетки с шипами. Подкладываются под колеса и обеспечивают нескользящую поверхность. Антипробуксовочные цепи крепятся на ведущие колеса, выполняют роль дополнительного протектора.



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Маргарита Головатенко