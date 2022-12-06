В МИД России назвали нелегитимной идею создать международный трибунал по Украине

Идея западных стран о создании международного суда по Украине нелегитимна и никак не скажется на России. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, сообщают «Известия».

— Вопросы о создании квазиправовых структур под обслуживание тех или иных прихотей и желаний давно на слуху. Нелегитимность этого абсолютно очевидна, для нас это никаких последствий иметь не будет, — сказал он.

Также он добавил, что Россия не будет препятствовать людям, которые намерены «выбрасывать деньги на что-то подобное».

Фото: МИД России

Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что создание трибунала по Украине уже находится в разработке. В конце ноября постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов объяснил, что создать международный трибунал под эгидой ООН невозможно без санкции Совета Безопасности организации.

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Антон Гаврилов