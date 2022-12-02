Юрлицо сети магазинов «Верный» регистрирует товарный знак для алкогольных напитков «Star Party»

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Юридическое лицо сети магазинов «Верный» — ООО «Союз Святого Иоанна Воина» — регистрирует товарный знак для алкогольных напитков «Star Party», выяснило «Реальное время».



Заявка на регистрацию товарного знака подана 30 ноября 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Отметим, что тенденция продажи алкоголя под собственными торговыми марками (СТМ) набирает обороты в течение последних нескольких лет. В конце 2021-го эксперты отмечали годовое увеличение продаж «своего» алкоголя в магазинах более, чем на 20%, согласно данным исследования NielsenIQ.

Так, практика последних лет демонстрирует востребованность алкогольных продуктов под СТМ. Растущая популярность алкоголя под СТМ объясняется более низкими ценами — в среднем на 30% ниже, чем брендированного алкоголя. Специалисты отмечают особую конкурентоспособность такого пива. Ожидается, что такая тенденция будет нарастать.

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Маргарита Головатенко