Юрлицо сети магазинов «Верный» регистрирует товарный знак для алкогольных напитков «Star Party»
Юридическое лицо сети магазинов «Верный» — ООО «Союз Святого Иоанна Воина» — регистрирует товарный знак для алкогольных напитков «Star Party», выяснило «Реальное время».
Заявка на регистрацию товарного знака подана 30 ноября 2022 года.
Отметим, что тенденция продажи алкоголя под собственными торговыми марками (СТМ) набирает обороты в течение последних нескольких лет. В конце 2021-го эксперты отмечали годовое увеличение продаж «своего» алкоголя в магазинах более, чем на 20%, согласно данным исследования NielsenIQ.
Так, практика последних лет демонстрирует востребованность алкогольных продуктов под СТМ. Растущая популярность алкоголя под СТМ объясняется более низкими ценами — в среднем на 30% ниже, чем брендированного алкоголя. Специалисты отмечают особую конкурентоспособность такого пива. Ожидается, что такая тенденция будет нарастать.
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