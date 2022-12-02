Киберэксперт рассказал как защититься от злоумышленников

Практически в каждом приложении есть устройство, отслеживающее вашу геолокацию. Если приложение подвергается взлому, ваши данные могут попасть в руки злоумышленников. Руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности «Т1 Интеграции» Валерий Степанов рассказал, что если пользователь использует компьютер, то несложно через IP-адрес вычислить, в каком районе он живет.

Фото: pxhere.com

— Чаще всего геоданные запрашивают даже те приложения, которые, собирая их, не приносят вам никакой пользы. Минимизируя количество приложений, хранящих и использующих ваши геоданные, вы тем самым сокращаете риски их утечки. Это важно, так как, используя их, злоумышленники могут спрогнозировать или заполучить ваше текущее местоположение для совершения преступных или компрометирующих действий, — рассказывает специалист

Что касается фотографий, то большинство камер телефонов, автоматически встраивают метаданные в каждую сделанную вами фотографию: где вы находились и когда сделали фото. При публикации снимков, эти данные также переносятся, сообщает «Прайм».

Напомним, специалисты аналитической компании Checkmarx обнаружили новый способ удаленно взломать смартфон на операционной системе Android. По словам экспертов, для взлома гаджета нужно установить на нем вирусную программу, которая через технологию NFC передает злоумышленникам персональные данные пользователя.

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Диана Фатыхова