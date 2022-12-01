Презентацию Xiaomi 13 отменили в связи со смертью экс-председателя КНР
Компания Xiaomi отменила презентацию новинок в связи со смертью бывшего председателя КНР Цзян Цзэминя. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на официальный аккаунт компании в Weibo.
— Уважаемые пользователи и друзья! Мы с сожалением сообщаем вам, что запуск новой серии Xiaomi 13 будет отложен. После подтверждения новой даты мы уведомим вас об этом как можно скорее. Спасибо вам всем за ваше понимание и поддержку, — говорится в сообщении компании.
1 декабря на презентации планировалось продемонстрировать смартфоны флагманской линейки Xiaomi 13, наушники Buds 4 Pro, часы Watch 2S, компьютер и другие новинки компании.
Цзян Цзэминь был председателем КНР. А с 1989 по 2002 год Цзян Цзэминь занимал пост генсека Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Бывший руководитель Китая скончался от лейкемии и полиорганной недостаточности, дожив до 96 лет.
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