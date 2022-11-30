Центр Казани перекапывают для подключения Технопарка им. Башира Рамеева к дата-центру ИТ-парка

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Резервное плечо линии связи — к середине декабря

В декабре в центре Казани завершатся работы по прокладке линии оптоволоконной связи между казанским ИТ-парком и новым технопарком им. Башира Рамеева. Как выяснило «Реальное время», именно с этим связаны земляные работы в центре города, обратившие на себя внимание жителей и гостей столицы.

— Между Петербургской, 52, где расположен дата-центр казанского ИТ-парка, прокладываются два оптоволоконных кабеля для подключения объекта на Спартаковской, 2. Первое плечо уже готово, мы это успешно сделали еще к открытию технопарка 30 августа. Там работает и Wi-Fi, и мобильные операторы — через дата-центр. Работа по прокладке второго плеча закончится буквально к середине декабря. Это делается для резервирования. В центре регулярно проходят различные работы, и если нам одно плечо вдруг отрубят, будет задействовано второе — чтобы «Спартак» (расположенный на бывших площадях фабрики «Спартак» технопарк им. Башира Рамеева, — прим. ред.) не остался без связи и интернета, — рассказал «Реальному времени» заместитель директора казанского ИТ-парка по ИТ-инфраструктуре Артур Хатыпов.

Финансирование работ, скорее всего, производится по линии и из сметы строительства технопарка им. Башира Рамеева. Тендер на данные работы от имени ИТ-парка «Реальному времени» обнаружить не удалось.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Мощностей достаточно, монополии не будет

При проектировании технопарка им. Башира Рамеева просчитывались различные варианты обеспечения его резидентов высокими телекоммуникационными и вычислительными мощностями. При этом строить свой центр обработки данных, вероятно, не позволяли смета и сроки. «Казанская площадка, дата-центр ИТ-парка, эффективна. Строить в «Спартаке» было бы в любом случае дороже. Тем более речь идет о центре города. Классические дата-центры строятся в промышленных зонах, где нет проблем с электричеством и охлаждением, — отмечает Хатыпов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По его словам, в ИТ-парке расположен крупнейший в Поволжье дата-центр по стандартам Tier 3. На вопрос «Реального времени» о достаточности его ресурсов для обеспечения потребностей новой большой площадки Хатыпов подчеркнул: «Вместимость стоек у нас действительно ограничена — не более трехсот, но сейчас дата-центр оценивают не просто по вместимости стоек, а по мощностям. Их у нас на данный момент достаточно, плюс мы еще инвестируем в эту историю. Дефицита ресурсов нет».

— Все это делается для того, чтобы обеспечить резидентов в «Спартаке» возможностью получения услуг любого оператора связи в одном узле. Сейчас у нас более 30 операторов связи. Говоря по-простому: чтобы на новой площадке не было монопольной истории от одного из операторов связи, который давным-давно поставил там колодец и завел на объект свой интернет. Чтобы любой оператор мог достучаться до любого клиента. Мы являемся дата-центром с вычислительными мощностями и центром обработки данных, можем предоставлять доступ резидентам и к вычислительным мощностям. Это означает, что им не надо будет заказывать за рубежом или внутри страны хостинговые услуги. Можно по волокну работать с дата-центром ИТ-парка. Таким образом, упрощается вход и снижаются расходы резидентов, — рассказал Артур Хатыпов «Реальному времени».



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Максим Кокунин