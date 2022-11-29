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Ежедневно казанцы совершают 9 миллионов звонков — это много или мало?

18:10, 29.11.2022 3
Ежедневно казанцы совершают 9 миллионов звонков — это много или мало?
Фото: realnoevremya.ru

Ежедневно жители Казани совершают 9 миллионов звонков. Об этом «Реальному времени» сообщили в МегаФоне.

Чаще всего в столице Татарстана по телефону звонят жители Ново-Савиновского района. На втором месте по среднему количеству звонков на один телеком-объект — Авиастроительный район, на третьем — Советский район.

Самые разговорчивые казанцы живут в 26-м квартале и в Соцгороде. Реже всего звонят по телефону проживающие в поселке Сухая Река. Средняя продолжительность разговора по телефону в Казани составляет 35 секунд.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также казанцы за сутки тратят 180 Тб интернет-трафика — такого объема хватило бы на 3 220 лет непрерывного просмотра видеороликов. Здесь лидирует Авиастроительный район города. Следом идет Кировский район, а топ-3 замыкает Советский район.

9 миллионов звонков — это:

  • По семь звонков на одного казанца — в столице Татарстана проживает 1 308 660 человек.
  • 315 миллионов разговорных секунд — один звонок длится в среднем 35 секунд.
  • 5,25 миллиона разговорных минут.
  • 87,5 тысячи разговорных часов.
  • 3 миллиарда 285 миллионов звонков в год.
  • По 375 тысяч звонков в час.
  • По 6 250 звонков в минуту.
  • Чуть больше трети звонков, совершаемых жителями Самары, — в сутки 25 миллионов*.
  • На 2 миллиона звонков меньше, чем в Уфе: жители столицы Башкирии в сутки звонят 11 миллионов раз*.
  • На миллион меньше, чем в Нижнем Новгороде — за сутки там регистрируют 10 миллионов звонков*.
  • В 7,5 раза больше количества звонков, поступивших в Татарстане на горячую линию «122» — с 25 ноября 2020-го по 20 июня 2022-го поступило 1 199 826 звонков.
  • В 1,5 миллиона раз больше минимального количества звонков, которые может совершать заключенный в год, — по законодательству России, если нет технических возможностей, администрация исправительного учреждения может ограничить количество телефонных разговоров до шести в год.
  • В 89 раз меньше количества звонков, совершаемых американцами в пандемию коронавируса, — весной 2020 года крупнейший оператор США обрабатывал 800 миллионов звонков в сутки.
  • Почти в два раза больше звонков из украинских кол-центров клиентам банков с целью похитить деньги — по оценке Сбера, в день злоумышленниками совершается около 5 миллионов звонков.
  • Количество звонков, совершаемых мошенниками на номера россиян за полгода, — зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в июне заявил, что злоумышленники ежедневно делают около 50 тысяч вызовов.

*по данным МегаФона

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Татьяна Демина
Технологии Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 18:23
    я думаю, это намного меньше, чем было пару лет назад. Все ушли в чат
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  • Анонимно 18:24
    Здесь лидирует Авиастроительный район города. Следом идет Кировский район, а топ-3 замыкает Советский район.
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/266915-ezhednevno-zhiteli-kazani-sovershayut-9-millionov-zvonkov - интересная статистика, почему так
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  • Анонимно 18:42
    35 секунд, куда все звонят
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