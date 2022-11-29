Ежедневно казанцы совершают 9 миллионов звонков — это много или мало?
Ежедневно жители Казани совершают 9 миллионов звонков. Об этом «Реальному времени» сообщили в МегаФоне.
Чаще всего в столице Татарстана по телефону звонят жители Ново-Савиновского района. На втором месте по среднему количеству звонков на один телеком-объект — Авиастроительный район, на третьем — Советский район.
Самые разговорчивые казанцы живут в 26-м квартале и в Соцгороде. Реже всего звонят по телефону проживающие в поселке Сухая Река. Средняя продолжительность разговора по телефону в Казани составляет 35 секунд.
Также казанцы за сутки тратят 180 Тб интернет-трафика — такого объема хватило бы на 3 220 лет непрерывного просмотра видеороликов. Здесь лидирует Авиастроительный район города. Следом идет Кировский район, а топ-3 замыкает Советский район.
9 миллионов звонков — это:
- По семь звонков на одного казанца — в столице Татарстана проживает 1 308 660 человек.
- 315 миллионов разговорных секунд — один звонок длится в среднем 35 секунд.
- 5,25 миллиона разговорных минут.
- 87,5 тысячи разговорных часов.
- 3 миллиарда 285 миллионов звонков в год.
- По 375 тысяч звонков в час.
- По 6 250 звонков в минуту.
- Чуть больше трети звонков, совершаемых жителями Самары, — в сутки 25 миллионов*.
- На 2 миллиона звонков меньше, чем в Уфе: жители столицы Башкирии в сутки звонят 11 миллионов раз*.
- На миллион меньше, чем в Нижнем Новгороде — за сутки там регистрируют 10 миллионов звонков*.
- В 7,5 раза больше количества звонков, поступивших в Татарстане на горячую линию «122» — с 25 ноября 2020-го по 20 июня 2022-го поступило 1 199 826 звонков.
- В 1,5 миллиона раз больше минимального количества звонков, которые может совершать заключенный в год, — по законодательству России, если нет технических возможностей, администрация исправительного учреждения может ограничить количество телефонных разговоров до шести в год.
- В 89 раз меньше количества звонков, совершаемых американцами в пандемию коронавируса, — весной 2020 года крупнейший оператор США обрабатывал 800 миллионов звонков в сутки.
- Почти в два раза больше звонков из украинских кол-центров клиентам банков с целью похитить деньги — по оценке Сбера, в день злоумышленниками совершается около 5 миллионов звонков.
- Количество звонков, совершаемых мошенниками на номера россиян за полгода, — зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в июне заявил, что злоумышленники ежедневно делают около 50 тысяч вызовов.
*по данным МегаФона
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Источник : https://realnoevremya.ru/news/266915-ezhednevno-zhiteli-kazani-sovershayut-9-millionov-zvonkov - интересная статистика, почему так