Ежедневно казанцы совершают 9 миллионов звонков — это много или мало?

Ежедневно жители Казани совершают 9 миллионов звонков. Об этом «Реальному времени» сообщили в МегаФоне.

Чаще всего в столице Татарстана по телефону звонят жители Ново-Савиновского района. На втором месте по среднему количеству звонков на один телеком-объект — Авиастроительный район, на третьем — Советский район.

Самые разговорчивые казанцы живут в 26-м квартале и в Соцгороде. Реже всего звонят по телефону проживающие в поселке Сухая Река. Средняя продолжительность разговора по телефону в Казани составляет 35 секунд.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также казанцы за сутки тратят 180 Тб интернет-трафика — такого объема хватило бы на 3 220 лет непрерывного просмотра видеороликов. Здесь лидирует Авиастроительный район города. Следом идет Кировский район, а топ-3 замыкает Советский район.

9 миллионов звонков — это:

По семь звонков на одного казанца — в столице Татарстана проживает 1 308 660 человек.

— в столице Татарстана проживает 1 308 660 человек. 315 миллионов разговорных секунд — один звонок длится в среднем 35 секунд.

— один звонок длится в среднем 35 секунд. 5,25 миллиона разговорных минут.

87,5 тысячи разговорных часов.

3 миллиарда 285 миллионов звонков в год.

По 375 тысяч звонков в час.



По 6 250 звонков в минуту.

Чуть больше трети звонков, совершаемых жителями Самары, — в сутки 25 миллионов*.



— в сутки 25 миллионов*. На 2 миллиона звонков меньше, чем в Уфе : жители столицы Башкирии в сутки звонят 11 миллионов раз*.

: жители столицы Башкирии в сутки звонят 11 миллионов раз*. На миллион меньше, чем в Нижнем Новгороде — за сутки там регистрируют 10 миллионов звонков*.

— за сутки там регистрируют 10 миллионов звонков*. В 7,5 раза больше количества звонков, поступивших в Татарстане на горячую линию «122» — с 25 ноября 2020-го по 20 июня 2022-го поступило 1 199 826 звонков.

— с 25 ноября 2020-го по 20 июня 2022-го поступило 1 199 826 звонков. В 1,5 миллиона раз больше минимального количества звонков, которые может совершать заключенный в год, — по законодательству России, если нет технических возможностей, администрация исправительного учреждения может ограничить количество телефонных разговоров до шести в год.

— по законодательству России, если нет технических возможностей, администрация исправительного учреждения может ограничить количество телефонных разговоров до шести в год. В 89 раз меньше количества звонков, совершаемых американцами в пандемию коронавируса, — весной 2020 года крупнейший оператор США обрабатывал 800 миллионов звонков в сутки.

— весной 2020 года крупнейший оператор США обрабатывал 800 миллионов звонков в сутки. Почти в два раза больше звонков из украинских кол-центров клиентам банков с целью похитить деньги — по оценке Сбера, в день злоумышленниками совершается около 5 миллионов звонков.

— по оценке Сбера, в день злоумышленниками совершается около 5 миллионов звонков. Количество звонков, совершаемых мошенниками на номера россиян за полгода, — зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в июне заявил, что злоумышленники ежедневно делают около 50 тысяч вызовов.

*по данным МегаФона

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Татьяна Демина