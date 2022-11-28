Опыт Татарстана в сфере подготовки кадров предложили тиражировать в регионах России

На Всероссийском форуме «Национальная система квалификаций России» генеральный директор Национального агентства развития квалификаций Артем Шадрин отметил уникальный опыт технопарка «Идея» как площадки для коммуникаций между вузами и предприятиями в развитии кадрового потенциала страны. Таким образом Шадрин прокомментировал выступление генерального директора технопарка «Идея» Диаса Сафина на онлайн-марафоне «Национальная система квалификаций в регионах страны».

В свою очередь Диас Сафин познакомил участников марафона с деятельностью технопарка, а также рассказал о возможностях использования инфраструктуры технологических парков в реализации программ профориентации профессиональной подготовки.

К примеру, при методологической поддержке специалистов «Идеи» высокотехнологичные предприятия Татарстана формируют бизнес-кейсы по передовым разработкам и реальным запросам для молодежи. В результате школьники и студенты знакомятся с деятельностью активно развивающихся компаний, с их реальными производственными задачами, получают доступ и возможность изучить применение технологий, цепочки производственных процессов, механизмы реализации новых технологических решений.

По словам Сафина, также ежегодным в «Идее» стало проведение деловой игры с использованием инструментов Национальной системы квалификаций — «Конструктор карьеры». Мероприятие собирает в стенах технопарка порядка 100 татарстанских студентов. Для участников организовывается мастер-класс по инструментам НСК, предлагается решить кейс, составить план развития своей успешной карьеры, пройти мини-тренинг и защитить проект.

Прослушав выступление Диаса Сафина, Артем Шадрин отметил, что «Идея» работает в синергии со всеми участниками профориентационной работы и этот опыт необходимо тиражировать и масштабировать на объекты инновационный инфраструктуры других регионов страны.