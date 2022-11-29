В рекламе iPhone 14 убрали вокал из-за жалоб пользователей

Фото: (скриншот)

В рекламном ролике iPhone 14 и iPhone 14 Plus убрали вокал, оставив только музыку. Дело в том, что клиентам слышались слова, которых в действительности в композиции нет. Об этом сообщает «РБК Life» со ссылкой на портал Reddit.

Ролик представили 8 сентября, в нем звучит песня актера Идриса Эльбы Biggest. Сразу после публикации пользователи попросили удалить оскорбительный трек из рекламы, так как некоторым слышалось слово niggers. От слов неоднозначной композиции решили избавиться, оставив только музыку. В новой версии рекламы можно нажать на титры и просмотреть текст песни.

Фото: Shutterstock

В начале этого месяца Apple снова признали самым дорогим брендом. Стоимость компании оценили в $482,2 млрд. После него в рейтинге оказались Microsoft и Amazon.

Напомним, 7 сентября презентовали iPhone 14. В новом смартфоне старый процессор A15 Bionic. Визуально устройство не сильно отличается от iPhone 13, кроме цветового оформления.

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Диана Фатыхова