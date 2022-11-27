В ходе проверок организации питания в школах Татарстана наложено 264 административных штрафа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За три месяца сотрудники Управления Роспотребнадзора по Татарстану провели проверки организации питания в 415 школах республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки нарушения выявили в 83% школ. Кроме того, изъято 20 килограмм продукции из-за истекшего срока годности, отсутствия необходимой маркировки и сопроводительных документов пищеблоков школ.

Также сотрудники исследовали 2,5 тысячи проб готовых блюд. Нарушений не выявлено.

В отношении ответственных лиц вынесено 264 постановления о наложении административного штрафа.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Международный день отказа от курения, который отмечается каждый третий четверг ноября (в этом году приходится на 17 ноября), Роспотребнадзор рассказал, что в первом полугодии 2022 года конфисковал табачную продукцию, нарушающую требования, на сумму больше 24 млн рублей.

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Елизавета Пуншева