Nvidia планирует закрыть офис в России до конца октября

Крупнейший в мире производитель видеокарт Nvidia планирует до конца октября закрыть офис в России, сообщает Forbes со ссылкой на представителя Nvidia и близкого к компании источника.



Как утверждает представитель компании, Nvidia объявила об этом сотрудникам 30 сентября. В качестве причины назвали «невозможность обеспечить их эффективную работу».

Фото: flickr.com

Ранее Nvidia приостановила продажи в России. Сейчас в российском офисе компании числятся 240 человек. Сотрудникам предложили работать в других странах. В случае если сотрудник не желает покидать Россию, компания расторгнет с ним контракт по соглашению сторон с выходным пособием.

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Маргарита Головатенко