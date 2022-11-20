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В Башкирии нашли трех пропавших взрослых и ребенка, которые уехали кататься в лес

13:15, 20.11.2022
В Башкирии нашли трех пропавших взрослых и ребенка, которые уехали кататься в лес
Фото: realnoevremya.ru

20 ноября в 00 часов 13 минут в Центр обработки вызовов Системы-112 в Башкирии поступило сообщение о том, что в Белорецком районе трое взрослых людей и ребенок 7 лет уехали в лес кататься на баггах и перестали выходить на связь.

— Хорошие новости, друзья! Поисковые работы в Белорецком районе завершены. Все пропавшие нашлись — это четверо взрослых и один ребенок. Они эвакуированы, все живы, самочувствие хорошее. Берегите себя и своих близких!, — написал в социальной сети «ВКонтакте» заместитель премьер-министра республики Ирек Сагитов.

Спасатели и полиция организовали поисково-спасательную операцию, в ходе которой были задействованы спасатели, сотрудники ОМВД и соответствующая техника. Также был привлечен пожарно-спасательный вертолет Госкомитета республики по ЧС.

Сегодня в республике Татарстан в Елабужском районе на реке Каме в 100 метрах от берега три человека застряли в лодке. Спасатели пробили лед и с помощью плавательного средства доставили людей на берег, в результате происшествия пострадавших нет.

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Илина Хакимова
Происшествия Башкортостан

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