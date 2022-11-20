В Татарстане на реке в лодке застряли три человека

20 ноября в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Татарстан поступило сообщение, что в Елабужском МР на реке Каме в 100 метрах от берега три человека застряли в лодке.

— ЗПСО-6 пробили лед и с помощью плавательного средства доставили людей на берег. В результате происшествия пострадавших нет, — сообщили в ведомстве.

В МЧС также добавили, что на данный момент причина происшествия устанавливается.



В Татарстане из-за начала процесса ледообразования на водоемах с 18 ноября будут выставлять временные спасательные посты. Вместе с этим главный госинспектор Татарстана по маломерным судам Юрий Венедиктов рассказал, что с 17 ноября почти во всех районах приступили к работе сводные мобильные группы. Они патрулируют водоемы на судах на воздушной подушке.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова