До 29 ноября казанцы могут проголосовать за лучшую творческую работу на антикоррупционную тему

Фото: одна из конкурсных работ

До 29 ноября на сайте мэрии Казани жители города могут проголосовать за лучшую творческую работу на антикоррупционную тему, сообщает пресс-служба столицы Татарстана.

На участие в конкурсе подана 191 работа: 123 плаката, 35 видеороликов и 33 коротких видео. Жители Казани могут выбрать по одной работе в каждой номинации. По итогам голосования лучшие работы пройдут в третий этап, где победителя определит жюри.

Фото: скриншот сайта kzn.ru

Победитель конкурса на лучшее короткое видео получит 20 тысяч рублей. За второе место — 15 тысяч, за третье — 10 тысяч.

Приз для победителя за лучший видеоролик — 30 тысяч рублей, призеры получат 23 тысячи и 17 тысяч рублей за второе и третье место соответственно.

Автор лучшего плаката получит 7 тысяч рублей, а за второе и третье место — три и пять тысяч рублей соответственно.

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Артем Гафаров