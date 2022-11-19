До 29 ноября казанцы могут проголосовать за лучшую творческую работу на антикоррупционную тему
До 29 ноября на сайте мэрии Казани жители города могут проголосовать за лучшую творческую работу на антикоррупционную тему, сообщает пресс-служба столицы Татарстана.
На участие в конкурсе подана 191 работа: 123 плаката, 35 видеороликов и 33 коротких видео. Жители Казани могут выбрать по одной работе в каждой номинации. По итогам голосования лучшие работы пройдут в третий этап, где победителя определит жюри.
Победитель конкурса на лучшее короткое видео получит 20 тысяч рублей. За второе место — 15 тысяч, за третье — 10 тысяч.
Приз для победителя за лучший видеоролик — 30 тысяч рублей, призеры получат 23 тысячи и 17 тысяч рублей за второе и третье место соответственно.
Автор лучшего плаката получит 7 тысяч рублей, а за второе и третье место — три и пять тысяч рублей соответственно.
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