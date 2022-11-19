На Купянском и Красно-Лиманском направлении уничтожены более 110 украинских военнослужащих

Фото: Минобороны России

На Купянском направлении вооруженные силы России смогли сорвать атаки подразделений ВСУ, усиленных наемниками. Об этом сообщает Министерство обороны. В результате боевых действий уничтожены более 60 украинских военнослужащих и наемников, три танка, одна БМП и два бронетранспортера.

Также на Красно-Лиманском направлении в результате упреждающих действий российской армии пресечена попытка ВСУ атаковать населенные пункты Червонопоповка и Площанка Луганской Народной Республики.

В результате на этом направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, три БМП и два бронеавтомобиля.

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Артем Гафаров