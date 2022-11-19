Sigma выпустила объектив 18-50 f/2.8 для камер с байонетом Fujifilm X

Компания Sigma представила свой прошлогодний объектив 18-50 f/2.8 для фотокамер с байонетом Fujifilm X. Отмечается, что оптическая схема нового «стекла» и другие характеристики не отличаются от моделей для других камер — лишь расширяется круг возможных пользователей.

Стоит заметить, что это первый зум-объектив Sigma для системы Fujifilm. Ранее компания выпустила три «фикса»: 16mm f/1.4 DC DN, 30mm f/1.4 DC DN и 56mm f/1.4 DC DN. Достоинством новой модели, безусловно, является постоянная диафрагма на всем диапазоне фокусных расстояний.

Характеристики Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN Contemporary такие:

Байонет: Fujifilm X, Sony E, L-Mount/Leica L.

Формат: APS-C — для кроп-камеры.

Оптическая схема: 13 элементов в 10 группах.

Угол обзора: от 31,7 до 76,5 градуса.

Диафрагма: f/2.8 — f/22, состоящая из семи скругленных лепестков.

Минимальная дистанция фокусировки: 12,1 см.

Диаметр резьбы под фильтр: 55 мм.

Цена нового объектива на российском рынке пока не известна, но в США его можно будет приобрести за $549.

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Артем Гафаров