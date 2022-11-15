Хуснуллин рассказал о пятилетнем плане строительства дорог

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о предстоящем дорожном строительстве в рамках пятилетнего плана на 2023—2027 годы, сообщает пресс-служба Кабмина.



По его словам, в нормативное состояние привели уже 49% региональных дорог, в 2023 году показатель достигнет 85%. К 2027 году 138 тыс. км дорог опорной сети, по которой двигается основное количество грузов и пассажиров, будет приведено в нормативное состояние.

На выполнение пятилетнего плана строительства запланировано финансирование в размере 13 трлн рублей. Сейчас активно ведут работы на территории новых регионов, вошедших в состав России. В декабре будут завершены работы на Крымском мосту, сейчас они ведутся с опережением.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко