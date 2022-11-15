Дистрибьютор Procter&Gamble сэкономил более 1 млрд рублей за счет российского ПО

Фото: скриншот видео

Дистрибьютор Procter&Gamble, Mars, Nestle, Jacobs в РФ и СНГ — компания ALIDI рассказала о результатах работы с российской цифровой системой прогнозирования потребительского спроса Novo Forecast Enterprise. За последний год ALIDI сохранила более 1 млрд рублей и сэкономила 20% на фонде оплаты труда сотрудников отдела заказов. За три года использования технологий точность прогнозов потребительского спроса выросла на 45%. Об этом представитель компании рассказал на конференции Tech Week.

Одной из тем конференции стала работа с технологиями в корпорациях. Директор по развитию бизнеса Novo BI Павел Синицын и директор по планированию и управлению товарными запасами ALIDI Дмитрий Фризен сошлись во мнении, что прогнозирование потребительского спроса и цифровизация в цепях поставок давно стали необходимостью.

Череда мировых кризисов заставила компании пересмотреть привычные решения для прогнозирования спроса, заявил Синицын. Выигрывает бизнес, который умеет адаптироваться под новые реалии и оперативно меняет планы, подстраиваясь под повестку дня. Справиться с этой задачей помогают технологии.

Дмитрий Фризен. Фото: скриншот видео. Реклама ИП Жарков. Токен: Pb3XmBtztBeKgCjAGyNecnBJ34c7dvPk1YtZ9Pe

Дмитрий Фризен поделился результатами работы с Novo Forecast Enterprise. За год использования цифровой системы оборотный капитал дистрибьютора снизился более чем на 1 млрд рублей. Помимо этого, за несколько лет компании удалось повысить точность прогнозов с 40% до 85%, а с марта 2022-го точность спроса — не ниже 78%. Также ALIDI сэкономила 20% на фонде оплаты труда сотрудников отдела заказов и в несколько раз повысила эффективность их работы. Кроме того, цифровизация прогнозирования спроса позволяет раз в сутки перестроить сценарий работы и операции по цепочке поставок.

Фризен отметил, что для эффективной реализации интегрированного планирования в цифровой среде необходимо обеспечить условия для свободного распространения информации, согласования процессов между всеми участниками цепей поставок. Также нужно сформулировать план действий для каждой бизнес-функции и персонализировать доступ, ответственность.

«Благодаря многолетней работе с цифровой системой Novo Forecast Enterprise мы можем достигать бизнес-целей даже во время турбулентности. В компании мы стремимся совершенствовать организацию интегрированного планирования и ценим, что нашим партнером на пути к этому является российский вендор Novo BI», — комментирует Дмитрий Фризен, директор по планированию и управлению товарными запасами ALIDI.

