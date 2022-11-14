Правительство утвердило индексацию грузовых ж/д тарифов на 8% в следующем году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Правительство России утвердило предложения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по индексации грузовых ж/д тарифов на следующий год на 8%. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Вместе с этим изменятся тарифы на перевозку руд и железных концентратов при расстоянии свыше 5 тысяч километров. Так, при перевозках на экспорт через сухопутные погранпереходы (вместо коэффициента 0,865 устанавливается коэффициент 1,3) и продление неприменения понижающих коэффициентов (0,4 и 0,895) на экспортные перевозки угля до 31 декабря следующего года включительно.

Кроме того, на 2025 год установлена допиндексация на капремонт пути на 7%.

Фото: Ринат Назметдинов

Напомним, компания FESCO планирует в декабре запустить сервис Rail Jet — скоростной поезд между Китаем и Россией, который формируется из грузобагажных вагонов.



Состав планируют сформировать из 16 грузобагажных вагонов, из которых шесть будут сопровождаться проводниками-экспедиторами. Эти вагоны будут иметь вместимость 150 кубометров, или 25 тонн. Еще 10 вагонов рассчитаны на 200 кубометров, или 35 тонн грузов каждый.

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Максим Кокунин