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После обстрела со стороны ВСУ села в Херсонской области один человек погиб, еще двое — пострадали

09:51, 04.11.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
После обстрела со стороны ВСУ села в Херсонской области один человек погиб, еще двое — пострадали
Фото: realnoevremya.ru

После обстрела со стороны вооруженных сил Украины села Забарино Голопристанского района Херсонской области один человек погиб, еще двое — пострадали.

— Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру, наносить ракетные удары по домам мирных жителей: ни солдат, ни военной техники там нет. От рук боевиков ВСУ страдают гражданские. Минздрав приносит соболезнования родным погибшего человека и желает скорейшего выздоровления пострадавшим, — отметил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмев.

В региональном Минздраве отметили, что пострадавшие получили минно-взрывные ранения. Им оказана вся необходимая экстренная медицинская помощь, сейчас они находятся в одной из больниц региона.

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Артем Гафаров
Происшествия

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