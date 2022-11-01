Доходы мобилизованных не будут учитывать для оказания соцподдержки

Доходы граждан, призванных на военную службу по мобилизации, не будут учитывать при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки, соответствующее постановление подпил премьер-министр России Михаил Мишустин.



Помощь государства получают семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на одного человека в регионе.

К ним относятся:

пособия женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности;

ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет;

выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка;

социальный контракт.

Фото: realnoevremya.ru

В октябре стало известно, что мобилизованные индивидуальные предприниматели освобождаются от уплаты страховых взносов по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию:

— Индивидуальные предприниматели, не осуществляющие в период прохождения ими военной службы по призыву в связи с мобилизацией предпринимательскую деятельность, освобождены от уплаты за себя страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование за этот период, — указывали в Минфине.



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Маргарита Головатенко