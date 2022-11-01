Новости общества

10:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Доходы мобилизованных не будут учитывать для оказания соцподдержки

10:16, 01.11.2022
Доходы мобилизованных не будут учитывать для оказания соцподдержки
Фото: realnoevremya.ru

Доходы граждан, призванных на военную службу по мобилизации, не будут учитывать при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки, соответствующее постановление подпил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Помощь государства получают семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на одного человека в регионе.

К ним относятся:

  • пособия женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности;
  • ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет;
  • выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка;
  • социальный контракт.
Фото: realnoevremya.ru

В октябре стало известно, что мобилизованные индивидуальные предприниматели освобождаются от уплаты страховых взносов по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию:

— Индивидуальные предприниматели, не осуществляющие в период прохождения ими военной службы по призыву в связи с мобилизацией предпринимательскую деятельность, освобождены от уплаты за себя страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование за этот период, — указывали в Минфине.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также