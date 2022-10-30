Татарстан лидирует по числу выявленных злоупотреблений должностными полномочиями

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан оказался лидером по количеству зарегистрированных преступлений, предусмотренных статьей 285 Уголовного кодекса России — «злоупотребление должностными полномочиями». Такие данные приводит Генпрокуратура по итогам января-сентября 2022 года.

На втором месте находится Дагестан, на третьем — Краснодарский край. В десятку лидеров по числу зарегистрированных преступлений в виде злоупотребления должностными полномочиями также входят Московская и Липецкая области, Крым, Челябинская область, Башкирия, Нижегородская область и Кабардино-Балкария.

скриншот портала правовой статистики Генпрокуратуры

Минимальное количество злоупотреблений должностными полномочиями выявили в Ингушетии, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе. В них за девять месяцев зарегистрировали по одному преступлению, закрепленному в статье 285 УК РФ.

В Татарстане за январь — сентябрь 2022 года зарегистрировали 39 687 преступлений. По их количеству республика занимает 7-е место в рейтинге Генеральной прокуратуры России. Лидером стала Москва.



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Татьяна Демина