На оцифровку документов Архивного фонда Татарстана потратят 15 миллионов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Документы Архивного фонда Татарстана оцифруют. На это потратят 15,1 миллиона рублей из республиканского бюджета, выяснило «Реальное время».



Предстоит оцифровать 3 704 550 листов, из которых 37 046 формата А1 и А2. Еще 1 630 002 листа — формата А4 и А5, а 2 037 502 листа — формата А3.

Завершить работы требуется до конца текущего года. Их проведут в селе Столбище, ул. Советская, 277 — по этому адресу находится Государственный архив Татарстана.

Архивные дела будут выдаваться по письменному заказу до начала сканирования в объеме для обеспечения работы без простоев из-за отсутствия исходного материала. Все полученные данные вносятся в Единую архивную информационную систему (ЕАИС РТ).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Заказчик работ — Госкомитет Татарстана по архивному делу. Контракт на оцифровку Архивного фонда достался казанскому ИП.

Госкомитет Татарстана по архивному делу планирует еженедельно проводить совместные проверки качества графических образов. Контроль качества работ будет выборочным. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты подписания документов о приемке.

Это не первые подобные работы. В августе прошлого года на оцифровку ценных документов Архивного фонда Татарстана выделили 13,9 млн рублей. Речь шла о 1 863 270 листах ценных документов формата А3; 917 558 листов формата А4 и 183 512 листов формата А5.



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Татьяна Демина