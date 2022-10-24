Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Россию на трехсторонний саммит
Президент России Владимир Путин пригласил на трехсторонний саммит президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна, сообщает RT.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, на саммите планируют обсудить весь комплекс трехсторонних и двусторонних вопросов.
Она отметила, что в настоящее время Москву «беспокоят тревожные тенденции, набирающие обороты в Закавказье, куда Запад явно пытается перенести отработанные на Украине конфронтационные схемы».
14 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Астане встречу с главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым.
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