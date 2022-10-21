В Минкультуры заявили, что россияне не хотят видеть на афишах уехавших деятелей культуры

Высказавшиеся против спецоперации России на Украине и уехавшие за рубеж деятели культуры исчезают с афиш по запросу граждан. Об этом заявили в Минкультуры РФ.

— Те деятели культуры, кто в это непростое время покинул страну, отказался от России, кто публично выступил против ее богатой культуры, абсолютно логично друг за другом покидают и наши учреждения, и их афиши, — отмечается в сообщении.

В Минкультуры заявили, что в ведомство поступает «большое количество обращений от граждан, которых возмущает присутствие подобных деятелей в информационно-рекламных материалах государственных учреждений», передает «РИА Новости».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина