В России могут ужесточить ответственность за проникновение на государственные объекты

Группа депутатов от «Единой России» внесла в Госдуму пакет законопроектов, ужесточающих ответственность за проникновение на государственные объекты. Соответствующие документы опубликованы на сайте ГД.

В пояснительной записке уточняется, что с 2016 по 2021 год сотрудники Росгвардии пресекли 997 попыток пробраться на важные гособъекты. Кроме того, за пять лет было остановлено более 77 тысяч граждан, пытавшихся нарушить пропускной режим на этих объектах.

Кроме того, авторы инициативы указывают, что важные гособъекты и спецгрузы рискуют стать объектами для совершения диверсий и террористических актов со стороны ВСУ и нацформирований.

Если законопроект одобрят, то за проникновение на охраняемый объект будет грозить штраф до 10 тысяч рублей, а также арест на срок до 10 суток. Если это будет сделано повторно, то наступит уголовная ответственность. Штраф увеличат до 500 тысяч рублей, а также нарушение влечет лишение свободы на два года.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, на этой неделе президент России Владимир Путин ввел в приграничных с Украиной регионах средний уровень реагирования.

Режим введен в Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Севастополе.

В этих регионах предусматривается:

Усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность;

Введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

Временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;

Введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;

Ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;

Введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.

В Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях вводится режим военного положения. Такое решение было принято на заседании Совбеза России.

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Максим Кокунин