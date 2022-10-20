СМИ сообщили о задержании главы подразделения МЧС Владимира Репина по подозрению в получении взятки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника контрольно-ревизионного управления МЧС Владимира Репина. Об этом сообщает«РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

По данным РБК, Владимира Репина задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Источник сообщил, что управление ФСБ по Омской области возбудило уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Фото: mchs.gov.ru

По предварительной информации, задержание Репина не связано с его деятельностью в МЧС.



В 1990-е годы он работал в администрации Омской области, а позднее занимал руководящие должности на предприятиях «Омский центр технической инвентаризации и землеустройства» и «Радиозавод им. А.С. Попова». С 2012 по 2022 год руководил управлением ФНС по Омской области. В июле этого года он был назначен руководителем контрольно-ревизионного управления МЧС.



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Татьяна Леухина