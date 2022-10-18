Гендиректором Туймазинского завода автобетоновозов назначен Фидан Арысланов

Фото: пресс-служба КАМАЗа

Генеральным директором ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов», дочернего предприятия КАМАЗа в Башкирии, назначен Фидан Арысланов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Фидан Арысланов стал гендиректором ПАО «ТЗА» с 13 октября. До назначения он с 2018 года занимал должность заместителя гендиректора компании по производству.

Работать на Туймазинском заводе автобетоновозов Фидан Арысланов начал в 2011 году мастером участка заготовительно-сварочного цеха. За 11 лет на предприятии он занимал разные должности: был замначальника цеха по сварочному производству в заготовительно-сварочном цехе, а также возглавлял производственно-диспетчерский отдел и отдел планирования и контроля производства и на других позициях.

Напомним, Сергей Кленько, занимавший ранее должность генерального директора ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов», летом 2022 года возглавил кузнечный завод КАМАЗа. Он сменил Александра Чеха, который занял пост заместителя директора предприятия по техническому контролю.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина