На организацию и проведение конкурса «Инженер года» в Татарстане потратят почти 6 миллионов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в третий раз состоится республиканский конкурс «Инженер года». На его организацию и проведение планируют потратить 5,9 миллиона рублей, выяснило «Реальное время».

Конкурс приурочен к Году цифровизации в Татарстане. Он состоит из заочного и очного этапов, для участия в которых могут заявиться граждане России.

Конкурс проводится по 12 номинациям: машиностроение (авиастроение, судостроение, приборостроение и т. п.); радиоэлетроника, связь и оптика, химия, нефтехимия, биотехнологии; нефтяная промышленность; газовая промышленность; энергетика; легкая, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность; медицинская промышленность; пищевая и перерабатывающая промышленность; строительство, промышленность строительных материалов, транспорт, дорожное хозяйство, а также сельское хозяйство.

В рамках очного этапа конкурса проведут образовательную программу. Она включает в себя пленарную сессию на тему: «Инженерия сегодня и завтра: вызовы и актуальные задачи, основные тренды». В ней примет участие министр промышленности и торговли Татарстана и как минимум два федеральных эксперта в области системной инженерии, сквозных и цифровых технологий для решения промышленных задач, передовых производственных технологий.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Очный этап также предполагает проведение банкета для не менее 119 человек. На стол подадут фруктовое, сырное, мясное и овощное ассорти, «мясной» салат, первое и второе блюдо, гарнир, чай и кофе с сахаром, выпечку — треугольник, перемяч и круассан, минеральную воду с газом и без в бутылках.

Церемонию награждения проведут в Казани в торжественном зале площадью не менее 200 кв. метров. Ее дату утвердит администрация президента Татарстана.

Организатора конкурса ищет Министерство промышленности и торговли в Татарстана. Профинансируют мероприятие из республиканского бюджета.

В прошлом году на организацию и проведение республиканского конкурса «Инженер года» выделили 2,5 миллиона рублей. Поиском организатора занимался Казанский национальный исследовательский технологический университет.



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Татьяна Демина