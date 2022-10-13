Госсовет Татарстана 20 октября проведет сразу два заседания

Государственный Совет проведет сразу два заседания в четверг, 20 октября, такое решение приняли сегодня на заседании Президиума парламента.



На 35-м заседании в Большом Государственном концертном зале им. С. Сайдашева в 10 утра огласят ежегодное послание президента Татарстана о внутреннем и внешнем положении республики.

На 36-м заседании в 12 часов дня в зале заседаний парламента рассмотрят 11 вопросов, включая восемь проектов республиканских законов и два проекта федеральных законов. Ключевым вопросом повестки станет законопроект о бюджете Татарстана на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Кабинет министров Татарстана одобрил основные параметры прогноза социально-экономического развития республики на 2023—2025 годы. Согласно документу, Кабмин также постановил принять к сведению прогноз консолидированного бюджета и проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования.



Проект бюджета Татарстана на 2023 год предусматривает доходы в размере 333,9 млрд рублей, расходы — 361 млрд рублей. Дефицит бюджета в следующем году предусмотрен в размере 27,1 млрд рублей.

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Маргарита Головатенко