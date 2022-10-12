В России с 2023 года стартует пятилетняя госпрограмма «Строительство»

В России утвердили пятилетнюю государственную программу «Строительство» — ее реализация начнется с 1 января 2023 года. Постановление об утверждении стратегических приоритетов новой госпрограммы подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Отвечать за нее будет Минстрой.



В числе основных задач программы перечислены развитие коммунальной, транспортной, социальной, туристической и иной инфраструктуры, а еще минимизация негативного воздействия строительной отрасли и ЖКХ на окружающую среду.

Документ подразумевает переход к среднесрочному горизонту планирования государственных инвестиций в объекты недвижимости. Предполагается, что механизмы опережающего строительства и досрочного ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию будут расширяться.

Фото: realnoevremya.ru

Цель новой программы — обеспечение ввода в эксплуатацию объектов капстроительства в объеме не менее 99% от предусмотренных к вводу к 2027 году. Количество незаконченных объектов капстроительства планируют сократить более чем в два раза. Для этого сократят строительно-инвестиционный цикл.

Утвердить комплексную программу «Строительство» поручил президент России Владимир Путин. Ежегодно на нее планируют выделять по 900 млрд рублей в 2023—2025 годах и по 1 трлн рублей в 2026—2027 годах.

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Маргарита Головатенко