Более 70 тысяч россиян решили записаться добровольцами на СВО через «Госуслуги» — это много или мало?

Со дня объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации — с 21 сентября — на портале «Госуслуги» зафиксировали свыше 70 тысяч запросов по записи добровольцем для участия в специальной военной операции. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Желающие по своей инициативе принять участие в СВО уже получили возможность оформить заявку удаленно. Дмитрий Чернышенко объявил, что на «Госуслугах» запустили новый сервис — «Стать добровольцем»

Для оформления заявки гражданину надо нажать на соответствующий баннер или перейти в этот раздел через цифровой голосовой помощник. После этого откроется форма, в которой перечислены критерии отбора. Затем желающему стать добровольцем необходимо заполнить анкету и выбрать на виртуальной карте военкомат, куда удобно обратиться, и отправить заявку.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

— В течение максимум двух дней придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и списком необходимых документов. Сервис был запущен в тестовом режиме в эти выходные и через него уже подано более 2 тысяч заявок от добровольцев, — сообщил Дмитрий Чернышенко.

70 тысяч человек — это:

0,07% от числа пользователей на портале «Госуслуги» — на 1 апреля 2022 года их насчитывалось 96,4 миллиона.

— на 1 апреля 2022 года их насчитывалось 96,4 миллиона. 0,1% мужского населения России — по данным Росстата, на начало 2022 года в стране насчитывается 66,7 миллиона мужчин.

— по данным Росстата, на начало 2022 года в стране насчитывается 66,7 миллиона мужчин. 6% от количества российских военнослужащих — с 1 января 2023 года их число должно составить 1 150 628.

— с 1 января 2023 года их число должно составить 1 150 628. 140 татарстанских батальонов «Алга» — по состоянию на 1 июля в нем числилось более 500 бойцов.

— по состоянию на 1 июля в нем числилось более 500 бойцов. 43 штата муниципальных служащих Казани — по последним данным, их насчитывается 1 626.



— по последним данным, их насчитывается 1 626. Больше трети числа выехавших в Казахстан с 21 сентября россиян — МВД страны насчитало свыше 200 тысяч прибывших.

— МВД страны насчитало свыше 200 тысяч прибывших. В 35 тысяч раз больше числа записавшихся добровольцами — россияне подали более 2 тысяч заявок.

— россияне подали более 2 тысяч заявок. В 87,5 раза больше числа призванных из Казани в рамках первой волны частичной мобилизации — более 800 солдат и офицеров.

— более 800 солдат и офицеров. В 4,3 раза меньше числа резервистов, которых призовут в ходе частичной мобилизации — 300 тысяч человек.

— 300 тысяч человек. Чуть меньше населения Елабуги — в городе по состоянию на начало 2022-го насчитывалось более 74 тысяч жителей.

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Татьяна Демина