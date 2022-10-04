В Татарстане завершили ремонт трех участков автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск

Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана

В Заинском районе Татарстана по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» выполняется ремонт автомобильной дороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск. Общая протяженность ремонтных работ на участке автодороги от км 53,5 до км 62 составляет 3,32 км.

Дорожные работы завершились на трех участках автодороги от км 53,5 до км 54,5 (справа); от км 56,78 до км 58,34 (справа); от км 61,26 до км 62 (справа).



Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана

На объекте выполнены мероприятия по: фрезерованию изношенных слоев асфальтобетонного покрытия; устройству выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси; укладке верхнего слоя покрытия из ЩМА-16 на площади 24,9 тыс. кв. м; укреплению обочин асфальтогранулятом; нанесению дорожной разметки, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.



В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году планируется ремонт и реорганизация движения на ряде участков дорог Авиастроительного района. Это улицы Ударная, Вересаева, Сахалинская, Камчатская, Пржевальского.

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Илина Хакимова