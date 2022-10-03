Исследование: воздействие майнинга на климат так же вредно, как и добыча нефти

Ученые из Университета Нью-Мексико в Альбукерке считают, что воздействие майнинга биткоинов на климат можно сравнить с разведением крупного рогатого скота или сжиганием бензина, если рассматривать его добычу как долю от рыночной стоимости. Такими данными поделился Bloomberg.



Майнинг криптовалюты очень энергоемок, потому что для него требуются высокоспециализированные компьютеры, а большая часть потребляемой электроэнергии вырабатывается за счет сжигания топлива. Очень часто майнинг сравнивают с добычей золота, причем его воздействие составляет всего 4% от его средней рыночной цены в среднем за год по сравнению с 35% для самой популярной в мире криптовалюты в период с 2016 по 2021 год.



Экономический ущерб, связанный с климатом, вызванный добычей биткоина, превысил его рыночную стоимость, когда он торговался в период с 2016 по 2021 год и мог достигать, по мнению экспертов, $12 миллиардов. Исследователи также отметили, что каждый добытый за прошлый год биткоин оценивается в $11 тысяч климатического ущерба, который составил $3,7 миллиона за весь год.

Фото: pixabay.com

Добыча биткоинов, на долю которых приходится примерно 41% мирового рынка криптовалют, потребляла больше энергии, чем было использовано для питания целых стран, таких как Австрия или Португалия, в 2020 году.



Хотя сторонники предлагают биткоин в качестве «цифрового золота», с точки зрения ущерба климату он больше похож на «цифровую нефть», говорят исследователи, указывая на необходимость поиска более эффективных способов производства токенов или усиления регулирования их добычи.

В начале сентября Банк России заявил, что готов легализовать трансграничные операции в криптовалютах, ЦБ и Минфин пришли к пониманию, что в России не обойтись без таких трансграничных расчетов. Но в Центробанке уточнили, что речь не идет о легализации криптовалюты как платежного средства на территории нашей страны, а также легализации криптобирж и криптообменников внутри России.



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Илина Хакимова