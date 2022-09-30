Объявлены победители XI конкурса «Вместе в цифровое будущее»

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком» в партнерстве с Systeme Electric (ранее Schneider Electric, АО «Шнейдер Электрик») подвели итоги XI конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Церемония награждения победителей состоялась в Москве с участием 65 представителей региональных медиа и внешних коммуникаций компании.

В конкурсе в 2022 году приняли участие корреспонденты региональных СМИ и корпунктов федеральных изданий, блогеры. На конкурс поступило 2 429 работ, из них допущено 2 104 работы от более чем 1 200 журналистов из всех регионов страны. Большинство заявок на участие было зарегистрировано от представителей массмедиа из Южного, Приволжского и Центрального федеральных округов.

Наибольшей популярностью пользовались номинации «Интернет-СМИ» (884 материала), «Телевидение» (491 сюжет) и «Печатная пресса» (323 статьи). В номинацию «Социальные медиа» подано 98 публикаций, в «Радио и подкасты» — 89 сюжетов. В специальной номинации «Умный город для жизни» от партнера конкурса Systeme Electric журналисты зарегистрировали 59 работ, в спецноминации «Цифровой стиль жизни» от «Ростелекома» — 160.

Победителями федерального этапа конкурса в пяти номинациях стали:

Номинация «Печатная пресса»:

1 место — Коваленко Артем, « Новый ЦОД лучше старых двух », журнал «Эксперт-Урал»;

2 место — Журавлева Ольга, « Жизнь в 3D », ИД «Липецкая газета»;

3 место — Афанасьев Евгений, « Квест с лопатой и сварочным аппаратом или Как варить оптику в метель », журнал IT-News+.



Номинация «Телевидение»:

1 место — Ефимова Эльвира, « IT-коровники в сибирской глубинке », телеканал «Енисей»;

2 место — Истратова Любовь, « Чипированные владимирцы: есть ли в нашем регионе добровольцы, установившие в своем теле чип », ГТРК «Россия. Владимир»;

3 место — Талалай Екатерина, « Ближе к звездам: космофест «Восточный-2021 », Амурское областное телевидение.

Номинация «Радио и подкасты»:



1 место — Тверитнев Анатолий, « Какие технологии помогут нам в освоении языков и переводах? », аудиоподкаст «Нейро Английский»;

2 место — Черепок Антон, « Успеть за секунду: с какой скоростью передавали данные в разные эпохи? », Самарский филиал АО ИД «Комсомольская правда»;

3 место — Романовская Дина, « Говорим сегодня: об отечественных интернет-сегментах », ГТРК «Ставрополье»: радио «Россия».



Номинация «Интернет-СМИ»:

1 место — Борисова Кристина, « Школьник из Пскова разработал приложение «Электронный дневник », Прессапарте/Pressaparte.ru;

2 место — Хромова Светлана, « Удивительные и полезные разработки пензенских ученых », ИА «Пенза-Пресс»;

3 место — Мальцева Юлия, « Чтобы найти Настю Муравьёву, тюменцам рассылали СМС-ориентировки. Как еще ищут пропавших без вести? », 72.ру.

Номинация «Социальные медиа»:

1 место — Волошинова Вера, « Сенсорные дети », блог «Живой Ростов»;

2 место — Анпилогова Анастасия, « Экзоскелет поднимает с инвалидной коляски: личный опыт использования », «Яндекс.Дзен»;

3 место — Перфильев Никита, « За что нас штрафуют? Обзор дорожных камер ГИБДД », канал Technomode.



Лучшими работами в спецноминации «Умный город для жизни» от Systeme Electric признаны « Татарстан заряжает: для электромобилей больше не останется «запретных» дорог » (Бондаревская Олеся, журнал «Татарстан») и « Иркутск — идеальный город для электромобилей? » (Горбань Наталья, газета «Дело»).



В спецноминации «Цифровой стиль жизни» от «Ростелекома» отмечены публикации « Ученые ЮФУ разработали электронное «Шестое чувство » (Кравченко Екатерина, газета «Город N») и « Десятиклассник из Якутии создал микроконтроллер для газовых котлов в условиях Севера » (Кондратьева Матрена, республиканская общественно-политическая газета «Якутия»).



Победители федерального уровня, занявшие первое место в основных номинациях, и номинанты, отмеченные в двух спецноминациях, осенью посетят Северный полярный круг, познакомятся с технологическими площадками «Ростелекома» и Systeme Electric в Мурманской области.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

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