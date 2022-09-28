В России насчитывается около 130 миллионов интернет-пользователей — это много или мало?
На сегодняшний день в России насчитывается около 130 миллионов интернет-пользователей «от мала до велика». Такую цифру озвучил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко.
— Это практически 90% населения. Мы продолжаем работать над устранением цифрового неравенства и обеспечиваем необходимое подключение к сети Интернет малочисленных населенных пунктов, — обратил внимание он.
По словам Дмитрия Чернышенко, на сегодняшний день в стране к интернету подключили все социально значимые объекты — порядка 76 тысяч. Россия занимает 6-е место среди государств–лидеров по доступности интернета.
Дмитрий Чернышенко также рассказал, что отечественный сегмент интернета развивается высокими темпами. Его вклад в экономику по итогам прошлого года оценивается в 9,5 триллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства России.
130 миллионов интернет-пользователей это:
- 88,3% населения России — по предварительным данным Всероссийской переписи населения, в стране проживает 147,2 миллиона человек.
- 2,7% от числа всех интернет-пользователей в мире — их насчитывается 4,8 миллиарда.
- 162,5 тысячи городов-государств Ватикан — там проживает 800 человек.
- 32,5 Республики Татарстан — по предварительным данным Всероссийской переписи населения, численность населения превысила 4 миллиона человек.
- Десять городов Москва — население столицы России, по словам ее мэра Сергея Собянина, приблизилось к 13 миллионам.
- 3,35 месячной аудитории «Одноклассников» — каждый месяц социальной сетью пользуются свыше 40 миллионов россиян.
- 1,7 месячной аудитории «Вконтакте» — в месяц соцсетью пользуются 73,4 миллиона человек.
- В 1,3 раза больше числа пользователей на портале «Госуслуги» — на 1 апреля 2022 года их насчитывалось 96,4 миллиона.
- Почти в 11 раз меньше населения Китая — там проживает более 1,4 миллиарда человек.
- Почти в 5,4 раза меньше количества активных пользователей Telegram — в этом году их число превысило 700 миллионов человек в месяц.
- В 3,8 раза меньше ежедневной аудитории Instagram* — в день соцсетью пользуются 500 миллионов человек.
- В 2,58 раза меньше населения США — в Соединенных Штатах Америки насчитывается 336 миллионов жителей.
*принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ.
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