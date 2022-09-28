Новости технологий

19:23 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

В России насчитывается около 130 миллионов интернет-пользователей — это много или мало?

18:00, 28.09.2022 1
В России насчитывается около 130 миллионов интернет-пользователей — это много или мало?
Фото: realnoevremya.ru

На сегодняшний день в России насчитывается около 130 миллионов интернет-пользователей «от мала до велика». Такую цифру озвучил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко.

— Это практически 90% населения. Мы продолжаем работать над устранением цифрового неравенства и обеспечиваем необходимое подключение к сети Интернет малочисленных населенных пунктов, — обратил внимание он.

По словам Дмитрия Чернышенко, на сегодняшний день в стране к интернету подключили все социально значимые объекты — порядка 76 тысяч. Россия занимает 6-е место среди государств–лидеров по доступности интернета.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Дмитрий Чернышенко также рассказал, что отечественный сегмент интернета развивается высокими темпами. Его вклад в экономику по итогам прошлого года оценивается в 9,5 триллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства России.

130 миллионов интернет-пользователей это:

  • 88,3% населения России — по предварительным данным Всероссийской переписи населения, в стране проживает 147,2 миллиона человек.
  • 2,7% от числа всех интернет-пользователей в мире — их насчитывается 4,8 миллиарда.
  • 162,5 тысячи городов-государств Ватикан — там проживает 800 человек.
  • 32,5 Республики Татарстан — по предварительным данным Всероссийской переписи населения, численность населения превысила 4 миллиона человек.
  • Десять городов Москва — население столицы России, по словам ее мэра Сергея Собянина, приблизилось к 13 миллионам.
  • 3,35 месячной аудитории «Одноклассников» — каждый месяц социальной сетью пользуются свыше 40 миллионов россиян.
  • 1,7 месячной аудитории «Вконтакте» — в месяц соцсетью пользуются 73,4 миллиона человек.
  • В 1,3 раза больше числа пользователей на портале «Госуслуги» — на 1 апреля 2022 года их насчитывалось 96,4 миллиона.
  • Почти в 11 раз меньше населения Китая — там проживает более 1,4 миллиарда человек.
  • Почти в 5,4 раза меньше количества активных пользователей Telegram — в этом году их число превысило 700 миллионов человек в месяц.
  • В 3,8 раза меньше ежедневной аудитории Instagram* — в день соцсетью пользуются 500 миллионов человек.
  • В 2,58 раза меньше населения США — в Соединенных Штатах Америки насчитывается 336 миллионов жителей.

*принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
ТехнологииIT Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:28
    Интересно, у скольких из них работа связана с интернетом напрямую?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также