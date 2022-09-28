В России насчитывается около 130 миллионов интернет-пользователей — это много или мало?

На сегодняшний день в России насчитывается около 130 миллионов интернет-пользователей «от мала до велика». Такую цифру озвучил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко.

— Это практически 90% населения. Мы продолжаем работать над устранением цифрового неравенства и обеспечиваем необходимое подключение к сети Интернет малочисленных населенных пунктов, — обратил внимание он.

По словам Дмитрия Чернышенко, на сегодняшний день в стране к интернету подключили все социально значимые объекты — порядка 76 тысяч. Россия занимает 6-е место среди государств–лидеров по доступности интернета.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Дмитрий Чернышенко также рассказал, что отечественный сегмент интернета развивается высокими темпами. Его вклад в экономику по итогам прошлого года оценивается в 9,5 триллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства России.

130 миллионов интернет-пользователей это:

88,3% населения России — по предварительным данным Всероссийской переписи населения, в стране проживает 147,2 миллиона человек.

— по предварительным данным Всероссийской переписи населения, в стране проживает 147,2 миллиона человек. 2,7% от числа всех интернет-пользователей в мире — их насчитывается 4,8 миллиарда.

— их насчитывается 4,8 миллиарда. 162,5 тысячи городов-государств Ватикан — там проживает 800 человек.

— там проживает 800 человек. 32,5 Республики Татарстан — по предварительным данным Всероссийской переписи населения, численность населения превысила 4 миллиона человек.

— по предварительным данным Всероссийской переписи населения, численность населения превысила 4 миллиона человек. Десять городов Москва — население столицы России, по словам ее мэра Сергея Собянина, приблизилось к 13 миллионам.

— население столицы России, по словам ее мэра Сергея Собянина, приблизилось к 13 миллионам. 3,35 месячной аудитории «Одноклассников» — каждый месяц социальной сетью пользуются свыше 40 миллионов россиян.

— каждый месяц социальной сетью пользуются свыше 40 миллионов россиян. 1,7 месячной аудитории «Вконтакте» — в месяц соцсетью пользуются 73,4 миллиона человек.

— в месяц соцсетью пользуются 73,4 миллиона человек. В 1,3 раза больше числа пользователей на портале «Госуслуги» — на 1 апреля 2022 года их насчитывалось 96,4 миллиона.

— на 1 апреля 2022 года их насчитывалось 96,4 миллиона. Почти в 11 раз меньше населения Китая — там проживает более 1,4 миллиарда человек.

— там проживает более 1,4 миллиарда человек. Почти в 5,4 раза меньше количества активных пользователей Telegram — в этом году их число превысило 700 миллионов человек в месяц.

— в этом году их число превысило 700 миллионов человек в месяц. В 3,8 раза меньше ежедневной аудитории Instagram* — в день соцсетью пользуются 500 миллионов человек.

— в день соцсетью пользуются 500 миллионов человек. В 2,58 раза меньше населения США — в Соединенных Штатах Америки насчитывается 336 миллионов жителей.

*принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина