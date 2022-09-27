В сервисе «нетмонет» теперь можно отправлять чаевые с помощью Системы быстрых платежей

В «нетмонет», сервисе для оплаты чаевых, принадлежащем Альфа-Банку, появилась возможность оставлять чаевые через Систему быстрых платежей (СБП).

Это значит, что свою благодарность за услугу снова можно выразить быстро и просто: буквально в 3 клика и без ввода данных карт.

Как это работает: нужно отсканировать QR-код «нетмонет», ввести сумму чаевых, нажать «Оплатить через СБП» и выбрать банк, после чего откроется его приложение. Сумма чаевых подтянется автоматически, останется только нажать кнопку «Оплатить».

В «нетмонет» пользователь может выбрать опцию «запомнить банк», и в следующий раз сразу совершить платеж именно через него.

«Сервис «нетмонет» упрощает жизнь как наших партнеров, так и их клиентов. И возможность оставлять чаевые быстро и без номера карты — еще одно преимущество. Уже в первый день работы СБП внутри «нетмонет» около трети всех оплат были совершены через СБП, а сейчас СБП выбирают в качестве способа оплаты около 40% пользователей», — подчеркнул Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.

«За первые две недели через СБП в «нетмонет» чаевые оставили уже более 300 тысяч гостей. Это говорит о том, что сервисы, позволяющие быстро, адресно и удобно оплачивать самые разные услуги, крайне востребованны. Именно поэтому мы прилагаем максимум усилий не только для развития собственных технологичных платежных решений, но и для интеграции СБП в продукты наших партнеров, которые уже стали частью повседневной жизни миллионов людей», — рассказал Дмитрий Колесников, директор по развитию инновационных сервисов НСПК.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет более 1 млн корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 510 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $75,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $52,0 млрд, акционерный капитал — $10,6 млрд. Чистая прибыль — $1,6 млрд.

«нетмонет» — это проект Альфа-Банка, который позволяет оставлять чаевые, сканировав QR-код камерой смартфона. Сервис был запущен в 2019 году как небольшой стартап и с тех пор успел набрать беспрецедентные масштабы и популярность в сфере услуг. Число активных клиентов превысило 10 тыс. организаций, а количество уникальных гостей уже составило более 8 млн человек. Среди партнеров «нетмонет» — рестораны, кафе, салоны красоты, доставка, магазины и недвижимость.

Система быстрых платежей (СБП) — сервис Банка России, который позволяет мгновенно перевести средства между своими счетами в разных банках-участниках СБП, а также на счета других клиентов по номеру телефона. На сегодняшний день участниками СБП стали более 200 кредитных организаций. С помощью СБП можно также выполнять С2В-переводы — оплачивать товары и услуги в различных торгово-сервисных предприятиях (ТСП).

Для оплаты клиенту необходимо отсканировать специальный QR-код на кассе или на сайте ТСП и подтвердить платеж в приложении своего банка. Сегодня возможность осуществлять такие платежи предоставляют уже более 170 банков-участников СБП. Оператором и расчетным центром СБП является Банк России. Операционным платежным и клиринговым центром СБП выступает Национальная система платежных карт (НСПК).

АО Альфа-Банк.

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