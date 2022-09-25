Правительство одобрило проект закона о кадрах в медицинских организациях
Российское правительство одобрило проект об устранении кадрового дефицита в медицинских организациях, которые оказывали первичную медико-санитарную помощь, сообщили на сайте Кабмина.
Законопроект предусматривает продление срока действия положений частей 27 и 28 федерального закона на 2025 год в связи с реализацией национального проекта «Здравоохранение» в части ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
Предусматриваются денежные выплаты стимулирующего характера медработникам за выявление онкологических заболеваний при проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.
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