Правительство одобрило проект закона о кадрах в медицинских организациях

Российское правительство одобрило проект об устранении кадрового дефицита в медицинских организациях, которые оказывали первичную медико-санитарную помощь, сообщили на сайте Кабмина.



Законопроект предусматривает продление срока действия положений частей 27 и 28 федерального закона на 2025 год в связи с реализацией национального проекта «Здравоохранение» в части ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Предусматриваются денежные выплаты стимулирующего характера медработникам за выявление онкологических заболеваний при проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.

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Маргарита Головатенко