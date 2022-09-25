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Правительство одобрило проект закона о кадрах в медицинских организациях

18:58, 25.09.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Правительство одобрило проект закона о кадрах в медицинских организациях
Фото: realnoevremya.ru

Российское правительство одобрило проект об устранении кадрового дефицита в медицинских организациях, которые оказывали первичную медико-санитарную помощь, сообщили на сайте Кабмина.

Законопроект предусматривает продление срока действия положений частей 27 и 28 федерального закона на 2025 год в связи с реализацией национального проекта «Здравоохранение» в части ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Предусматриваются денежные выплаты стимулирующего характера медработникам за выявление онкологических заболеваний при проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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