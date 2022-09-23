Глава банка «Зенит»: в банковском секторе происходит масштабная трансформация

Фото: пресс-служба ПАО «Банк ЗЕНИТ»

В банковском секторе происходит масштабная трансформация. Кредитным организациям важно предложить клиентам надежные инструменты в альтернативных валютах с развитой инфраструктурой расчетов. Об этом сообщил председатель правления банка «Зенит» Александр Тищенко в кулуарах Международного банковского форума в Казани.

— Современные реалии требуют новых действий, и Международный финансовый форум — это та площадка, на которой можно обсудить пути развития банковского сектора. Ключевой вопрос сегодня — модернизация инфраструктуры расчетов. От ее надежности и эффективности зависит конкурентоспособность кредитных организаций, — отметил он.

В рамках форума Тищенко посетил панельную дискуссию «Регулирование финансового рынка в целях трансформации и развития экономики», на которой участники обсудили новые вызовы перед банковским сектором. Особое внимание уделили смещению фокуса регулирования с ограничений риск-аппетитов и возможностей роста на модернизацию и трансформацию экономики.

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Татьяна Леухина