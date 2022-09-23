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Мэрия Казани: новость о том, что администрация Вахитовского района занимается повестками, — фейк

15:45, 23.09.2022 3
Мэрия Казани: новость о том, что администрация Вахитовского района занимается повестками, — фейк
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Новость о том, что администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани стала заниматься повестками после объявленной частичной мобилизации, — фейк. Об этом сообщили в мэрии города.

Подобные сообщения начали распространяться в одном из мессенджеров.

Фото: t.me/kzn_official

— Администрация Вахитовского и Приволжского [районов] по-прежнему занимается вопросами жителей, — подчеркнули в мэрии Казани.

В среду в исполкоме столицы Татарстана опровергли фейк о раздаче повесток в Авиастроительном районе города. Видео, якобы снятое там, распространялось в социальных сетях.

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Татьяна Леухина
ТехнологииIT Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 15:52
    Сейчас столько фейков!
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  • Анонимно 16:04
    Ну вот только сегодня статья была, из военкомата. Это что фейк тоже что ли?. Корреспонденты, давайте фото приложите к статье.
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  • Анонимно 16:34
    сейчас будет столько вбросов!
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