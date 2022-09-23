Мэрия Казани: новость о том, что администрация Вахитовского района занимается повестками, — фейк
Новость о том, что администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани стала заниматься повестками после объявленной частичной мобилизации, — фейк. Об этом сообщили в мэрии города.
Подобные сообщения начали распространяться в одном из мессенджеров.
— Администрация Вахитовского и Приволжского [районов] по-прежнему занимается вопросами жителей, — подчеркнули в мэрии Казани.
В среду в исполкоме столицы Татарстана опровергли фейк о раздаче повесток в Авиастроительном районе города. Видео, якобы снятое там, распространялось в социальных сетях.
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