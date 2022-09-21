В мэрии Казани опровергли фейк о раздаче повесток в Авиастроительном районе

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В мэрии Казани опровергли фейк о раздаче повесток в Авиастроительном районе города. Об этом сообщается в telegram-канале администрации столицы Татарстана.

Видео, записанное якобы в Авиастроительном районе Казани, распространилось в социальных сетях.

Фото: мэрия Казани



— Во-первых, это не похоже на Казань. Во-вторых, не соответствует местной погоде — сегодня в нашем городе пасмурно и дождь, на видео, очень скачущем и неразборчивом, солнечно и тепло. Любой, кто находится в Казани, отметил бы это несоответствие, — говорится в сообщении.

Также в мэрии города обратили внимание на акцент говорящего за кадром и напомнили, что в России объявлена частичная мобилизация — тот, кого призывают, должен отвечать целому ряду критериев (в запасе, имел боевой опыт и так далее).



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