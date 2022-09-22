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На Kazan Digital Week обсудили интеллектуальные транспортные системы — видео

22:59, 22.09.2022
На Kazan Digital Week обсудили интеллектуальные транспортные системы — видео
Фото: realnoevremya.ru

На втором дне форума Kazan Digital Week обсудили интеллектуальные транспортные системы. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Так, в Казани представили Единую платформу управления транспортной системой (ЕПУТС). Система собирает и анализирует потоки машин в реальном времени.

Также участники форума обсудили, как сделать безопасной дорогу, по которой ездят беспилотники.

Уже известно, что в Татарстане создадут пилотную зону для испытания высокоавтоматизированных транспортных систем. Соглашение на международном форуме Kazan Digital Week подписали особая экономическая зона «Алабуга» и учреждение «Безопасность дорожного движения».

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Татьяна Леухина
ТехнологииITОбществоВластьБизнесТранспорт Татарстан

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