На Kazan Digital Week обсудили интеллектуальные транспортные системы — видео
На втором дне форума Kazan Digital Week обсудили интеллектуальные транспортные системы. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Так, в Казани представили Единую платформу управления транспортной системой (ЕПУТС). Система собирает и анализирует потоки машин в реальном времени.
Также участники форума обсудили, как сделать безопасной дорогу, по которой ездят беспилотники.
Уже известно, что в Татарстане создадут пилотную зону для испытания высокоавтоматизированных транспортных систем. Соглашение на международном форуме Kazan Digital Week подписали особая экономическая зона «Алабуга» и учреждение «Безопасность дорожного движения».
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